NFL-Draft: Vikings-Coach sagt Fans die Insider-Infos

Hochspannung für die Football-Fans! Ab der Nacht auf Freitag steigt der 85. NFL-Draft. Mit Vikings-Crack Bernhard Seikovits hat ein Wiener die Chance auf den Sprung in die US-Eliteliga. Wie sind seine Aussichten? Wer ist sonst noch ein heißes Eisen? Vikings-Coach Chris Calaycay verrät "Heute" die Insider-Infos.

Vorweg: Der Draft steigt anders als gewohnt. Normalerweise handelt es sich um das zweitgrößte Saison-Event nach dem Super Bowl, wo knallharte Verhandlungen und Party Hand in Hand gehen. Wegen der Corona-Krise erfolgt der Draft dieses Jahr in Las Vegas aber nur im TV und online. Das macht es aus der Wiener Perspektive nicht weniger spannend, denn mit Bernhard Seikovits hat ein Vikings-Spieler die Chance auf den Sprung zu einem der 32 Teams."Bernhard ist ein Riesentalent mit einem großen Potenzial, das noch lange nicht ausgeschöpft ist", meint Vikings-Headcoach Chris Calaycay, der bei der Live-Übertragung von Puls4 (Freitag, ab 2 Uhr) als Experte im Einsatz ist. "Bis vor vier Jahren hat er ausschließlich als Quarterback gespielt, bevor er bei uns Vikings ein Wide Receiver wurde. Er hat sich als Receiver unglaublich entwickelt und machte im NFL-Trainingscamp in Florida die Transition zum Tight End. Das zeigt seine Vielseitigkeit und dass er ein Spieler ist, der sehr hart an sich arbeitet. Seine Einstellung und seine Work Ethic sind beispielhaft. Ich denke, er bringt genau jene Voraussetzungen – mental und physisch – mit, die NFL Teams in einem Spieler suchen."Ganz groß im Rampenlicht werden freilich andere Spieler stehen. "Das Spotlight beim NFL Draft fällt immer auf die Quarterback-Position", erklärt Calaycay. "Die Spielmacher-Talente, die in die Profiliga kommen, zusammen mit den Wide Receivern, die gedraftet werden, sorgen jedes Jahr für viele Spekulationen - und bei den Fans uns Verantwortlichen für große Erwartungen."Bei den Quarterbacks hat der Vikings-Coach folgende Namen auf dem Zettel: "Joe Burrow von der LSU, Tua Tagovailoa von Alabama und Justin Herbert von Orgegon werden sicher in der ersten Runde gepickt werden." Weitere spannende Fragen: "Wird Tampa Bay einen Wide Receiver draften, um seinem neuen Spielmacher Tom Brady eine weitere Waffe neben Mike Evans und Chris Goodwin zu geben? Werden die Arizona Cardinals Wide-Receiver Cedee Lamb picken? Dann gäbe es eine Re-Union von Lamb mit dem Cardinals-Quarterback Kyler Murray."Calaycay erwartet aufregende Nächte: "Zum NFL Draft gehören immer eine Prise Drama und viel Spannung. Das macht es auch so aufregend. Da gehen Trades hinter verschlossenen Türen vor, hochgelobte Spieler fallen dann plötzlich im Ranking und andererseits rücken Draft-Picks in den Vordergrund, mit denen wenig Experten gerechnet haben. Eins ist klar: Der NFL Draft ist keine exakte Wissenschaft. Ob Teams die richtige Wahl beim Draft 2020 treffen werden, zeigt sich dann in drei bis vier Jahren."