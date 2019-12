NHL-Legionär Raffl fällt mit Fingerbruch länger aus

Rückschlag für Michael Raffl. Der Kärntner brach sich den Finger und wird den Philadelphia Flyers mehrere Wochen fehlen.

Check misslingt

Schmerzhafter Heimsieg für Michael Raffl. Seine Flyers schlugen in der Nacht auf Mittwoch die Toronto Maple Leafs mit 6:1. Für den Österreicher hatte der NHL-Sieg einen bitteren Nachgeschmack.Raffl brach sich beim Versuch, seinen Gegenspieler zu gegen die Bande zu checken, im zweiten Drittel den kleinen Finger an der rechten Hand.Das Österreicher-Duell mit Michael Grabner (Arizona Coyotes) fällt somit ins Wasser. Am Donnerstag wären sich die beiden Kärntner auf dem Eis gegenüber gestanden.Der seit 1. Dezember 31-Jährige wird in diesem Kalenderjahr wohl gar nicht mehr zum Einsatz kommen. Sein Klub rechnet mit einem Ausfall von rund vier Wochen.