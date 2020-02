Nichte (1) von Paderborn-Kicker stirbt im Stadion

Am Freitagabend hat sich in der Münchner Allianz Arena ein Drama ereignet. Paderborn-Stürmer Streli Mamba verlor während der Paderborner 2:3-Pleite gegen die Bayern seine Nichte.

Das erst 14 Monate alte Mädchen war während des Spiels auf der Tribüne kollabiert.Sofort war das kleine Mädchen von Notärzten behandelt und ins Krankenhaus gebracht worden. Doch die Ärzte verloren den Kampf um das Leben des erst 14-monatigen Mädchens. Die Nichte des Stürmers verstarb, wie der Klub am Samstag in tiefer Trauer mitteilte.Vom tragischen Tod der Einjährigen zeigte sich auch Bayern München in einer Mitteilung "tief erschüttert".Mamba war beim Duell des Tabellenschlusslichts beim Meister in der Startformation gestanden und war in der 53. Minute ausgetauscht worden.