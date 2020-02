Noch ein Abgang! Austria-Stürmer nach Kroatien

Nach dem Frühjahrs-Auftakt hat die Wiener Austria noch einen weiteren Stürmer abgegeben. Sterling Yateke wird bis Saisonende nach Kroatien verliehen.

Der 20-jährige Angreifer wurde am Dienstag leihweise bis Saisonende an den kroatischen Klub HNK Rijeka abgegeben.Beim Vierten der kroatischen Liga wird Yateke Teamkollege der Ex-Veilchen Alex Gorgon und Felipe Pires.Der Stürmer aus der Zentralafrikanischen Republik wurde erst im Jänner 2019 vom finnischen Klub TPS Turku verpflichtet, Bisher kam der 20-Jährige auf fünf Bundesliga-Einsätze und 21 Zweitliga-Spiele, in denen er sieben Tore erzielte."Der Wechsel war der Wunsch des Spielers. Wir hoffen, dass er dort mehr Spielpraxis auf höchstem Level bekommt und wünschen ihm gutes Gelingen", erklärte Sportvorstand Peter Stöger.Erst vor zwei Wochen war Stürmer Alon Turgeman leihweise an den polnischen Klub Wisla Krakau abgegeben worden.