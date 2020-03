Noch heute Abend Rückholflug aus Marokko

Das Außenministerium startet noch heute eine Rückholaktion aus Marokko. Die erste Maschine wird ab Abend in Wien landen. Rückholungen aus Teneriffa, Malediven, Mauritius und Kapstadt laufen ebenfalls an.

30.000 Österreicherinnen und Österreicher befinden sich derzeit im Ausland und sind beim Außenministerium registriert. Etwa nochmal so viele dürften noch keine Reiseregistrierung gemacht haben. Dazu ruft das Außenministerium dringend auf . Am Abend startet eine Rückholaktion aus Marokko. Auch Reisende in Teneriffa, den Malediven, Mauritius und Kapstadt werden ab morgen heimkehren.Mit einer Reiseregistrierung kann das Außenministerium nämlich schnell informieren und bei Bedarf unterstützen. Angesichts der Tatsache, dass sowohl die Austrian Airlines als auch Laudamotion ihren gesamten Flugbetrieb einstellen , wird die Rückkehr nach Österreich zunehmend schwieriger."Bitte treten Sie umgehend die Heimreise nach Österreich an, solange es noch Linienflüge gibt", warnt das Außenministerium. "Wir müssen davon ausgehen, dass das in den nächsten Tagen immer schwieriger wird - verlieren Sie also bitte keine Zeit!"Die Warnung ist eindringlich und angesichts der internationalen Einschränkungen im Flugverkehr auch gerechtfertigt. Das Außenministerium arbeitet mit Hochdruck an mehreren Rückholaktionen. Eine davon startet bereits am Montagabend."In einem ersten Schritt werden wir noch heute Abend eine Rückholaktion aus Marokko durchführen. Eine erste Maschine wird noch heute nach Wien zurückkehren", informiert das Außenministerium.Ab morgen gibt es weitere Flüge aus Teneriffa, Mauritius, den Malediven und Kapstadt. Reisende sollen sich registrieren (siehe oben) und an die österreichische Botschaft in ihrem Urlaubsland wenden.Aufrecht bleibt der Aufruf an alle Reisenden, nach Österreich zurückzukehren. Es herrscht weltweit die Sicherheitsstufe 4.