Nächster Ski-Superstar schwer am Knie verletzt

Dem Ski-Zirkus gehen die Stars aus! Petra Vlhova, die Führende im Slalom-Weltcup, zog sich eine Knorpelverletzung zu. Wie lange sie ausfällt, ist unklar.

Sofia Goggia, Viktoria Rebensburg, Marlies Schild, Cornelia Hütter, Stephanie Brunner – nur eine kleine Auswahl jener Ski-Damen, die im heurigen Ski-Winter kein Rennen mehr bestreiten. Weil sie verletzt sind. Mit Mikaela Shiffrin pausiert zudem die Allerbeste, weil sie um ihren verstorbenen Vater trauert.Für Petra Vlhova schien der Weg zur kleinen Kristallkugel im Slalom-Weltcup somit frei. Die Slowakin führt mittlerweile 20 Punkte vor Shiffrin. Aber: Nun droht auch ihr das Saison-Aus!Die 24-Jährige erlitt am Wochenende in Crans-Montana (Sz) eine Knorpelverletzung. "Sie konnte das Knie nicht mehr richtig und schmerzfrei beugen", klagte Trainer Livio Magoni.Am Montag unterzog sich Vlhova, die heuer bereits fünf Siege einfuhr und im Gesamt-Weltcup Dritte ist, weiteren Untersuchungen. "Wir prüfen derzeit, wie es in der Saison weitergehen könnte", sagt Magoni.