Nur mehr 15 Rennen! Was das für Spielberg heißt

Die Formel-1-Saison wird in abgespeckter Form stattfinden. Das steht schon jetzt Fest. Der Grand Prix von Österreich soll trotz Corona-Krise steigen.

Die Motoren bleiben in der Königsklasse des Motorsports bis Juni still. Das bestätigte am Montag Formel-1-Boss Chase Carey am Montag in einem offiziellen Statement.Aktuell laute sein Plan, den Weltmeister 2020 in nur "15 bis 18 Rennen" zu ermitteln, schilderte der US-Amerikaner auf der Homepage der Formel 1.Ursprünglich waren 22 Rennen geplant gewesen. Zuletzt wurde der Grand Prix vonwegen der Coronavirus-Pandemie gestrichen. Auch der Klassiker vonfiel der Lungenkrankheit Covid-19 bereits zum Opfer. Die Monegassen verzichten auf einen Nachholtermin. Ebenfalls abgesagt:Läuft im Kampf gegen das Virus alles nach Plan, soll laut aktuellem Stand also Mitte Juni gestartet werden.Das bedeutet:Die anschließende Sommerpause wurde übrigens gestrichen. Darum hätte die Formel 1 noch ein Zeitfenster, in denen abgesagte Grand Prix nachgeholt werden könnten.Carey ist vorsichtig: "Im Moment kann niemand sicher sagen, wann sich die Situation verbessern wird. Wenn sie es tut, werden wir bereit sein, wieder Rennen zu fahren. Wir sind entschlossen, unseren Fans eine WM-Saison 2020 zu bieten."