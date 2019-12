Nur noch Details offen! "Ibra" wieder bei Milan

Zlatan Ibrahimovic hat offenbar seine Entscheidung getroffen und wird nach sieben Jahren zum AC Milan zurückkehren. Es gilt nur noch letzte Vertragsdetails zu klären.

Zlatan Ibrahimovic mag zwar bereits 38 Jahre alt sein, in Sachen Tore schießen machen ihm dennoch nur wenige etwas vor. Nach eineinhalb Jahren in der MLS bei LA Galaxy (53 Tore in 58 Spielen) will sich der exzentrische Schwede auch noch einmal in Europa beweisen. Und wie es scheint fiel dabei seine Wahl auf Italiens Serie A, genauer gesagt dem AC Milan.Laut der Sportzeitung "Gazzetta dello Sport" will "Ibra" zu den "Rossoneri", für die er bereits von 2010 bis 2012 stürmte (42 Treffer in 61 Spielen), zurückkehren. Seinen Freunden soll er dies bereits verraten haben, laut "Gazzetta" sind nur noch letzte Vertragsdetails wie die Laufzeit zu klären.Damit zerplatzt auch der Traum von Bologna endgültig, den Superstar unter Vertrag zu nehmen. "Es war eine schöne Idee", erklärte Sportdirektor Walter Sabatini. "Es geht nicht um Geld, es geht um eine legitime professionelle Entscheidung seinerseits."