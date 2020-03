Nürnberg verbietet DFB-Länderspiel gegen Italien

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus zieht nun die Stadt Nürnberg die Reißleine. Der deutsche Test-Hit gegen Italien wurde untersagt.

Der Fußball-Klassiker zwischen Deutschland und Italien sollte am 31. März in Nürnberg über die Bühne gehen. Doch das als Vorbereitung auf die EM gedachte Duell findet nicht statt.Die Stadt Nürnberg informierte am Freitagabend den Deutschen Fußball-Bund, dass eine städtische Verordnung die Durchführung des Fußball-Klassikers untersagt.In der bayrischen Stadt sind seit Freitagabend Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen untersagt. Durch die beiden Teams samt Betreuerstab, Offiziellen und Journalisten wäre die Grenze überschritten worden.Dass der Länderspiel-Klassiker an einem anderen Ort ausgetragen wird, ist unwahrscheinlich. Außerdem berät die UEFA am Dienstag über die Zukunft des Fußballs. Dabei geht es auch um die Länderspiel-Termine Ende März.Österreichs Testspiel in Wales (27. März) ist am Freitag offiziell abgesagt worden. Der Test gegen die Türkei (30. März) steht laut ÖFB-Präsident Leo Windtner ebenso vor der Absage.