ÖFB jubelt: "Wir waren in allen Belangen überlegen"

Österreich jubelt über den höchsten Sieg seit dem 6:0 gegen Liechtenstein 2013! Das ÖFB-Team schoss Lettland mit 6:0 aus dem Salzburger Stadion. Die Akteure waren zufrieden, wir haben alle Stimmen gesammelt.

Franco Foda: "Wir haben extreme Spielfreude gezeigt. Die Mannschaft war sehr konzentriert, wir haben ein tolles Passspiel aufgezogen. Jedes Tor wird wichtig sein, daher freue ich mich umso mehr über das 6:0. In der Halbzeit habe ich ihnen gesagt, dass wir es nicht übertreiben sollen. Danach waren wir wieder mehr auf den Endzweck ausgerichtet. Es war eine sehr, sehr gute Mannschaftsleistung."



Marko Arnautovic: "Für mich ist es immer eine große Freude, wenn mir Tore gelingen. Aber das Wichtigste ist, dass die Mannschaft gewinnt. Wir waren in jeder Hinsicht überlegen, ich bin sehr stolz auf die Jungs. Es war vom Kombinationsspiel Extraklasse, aber es ist noch nicht vorbei. Wir haben viel Selbstvertrauen getankt für den langen, harten Weg."



Julian Baumgartlinger: "Man darf stolz sein auf das Ergebnis, man muss es aber auch richtig einordnen, weil wir nicht gut gestartet sind in die Qualifikation. Wir haben uns auch die Geschenke der Letten erarbeitet und verdient."



Stefan Ilsanker:"Wenn ich einen Adler auf der Brust habe, dann freue ich mich immer, wenn ich spielen darf. So geht es und allen und nur so kommen solche Ergebnisse auch zustande. Es ist immer schön, daheim zu spielen, vor allem in Salzburg. Hier sind ja Schützenfeste auch nicht so selten."



Konrad Laimer:"Es ist ein sehr verdienter Sieg, wir hätten eigentlich noch höher gewinnen müssen. Wir waren sehr dominant und haben es von der ersten Sekunde an durchgezogen." (pip)