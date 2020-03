ÖFB-Legionär Gucher darf nicht heim nach Österreich

Das Coronavirus hat Italien besonders schwer getroffen. Bereits mehrere Serie-A-Kicker sind infiziert, noch mehr befinden sich in Quarantäne. Das trifft auch ÖFB-Legionär Robert Gucher. Der 29-Jährige durfte nicht einmal zurück nach Österreich reisen.

Seit zwölf Jahren kickt Gucher in Italien, aktuell ist er in der Serie B Kapitän des AC Pisa. Wie alle anderen Ligen ist auch die zweite Liga in Italien ausgesetzt - mindestens bis zum 3. April.Gucher erzählt gegenüber der, wie ihn die Corona-Krise betrifft: "Einmal am Tag fahren wir zum Klubarzt, um Fieber zu messen. Wer das nicht kann, muss die Fiebermessung live über das Handy übertragen. Ich sitze allein in meiner Wohnung in Viareggio, wo ich eine Kraftkammer eingerichtet habe.""Vor den Lebensmittelgeschäften stehen Schlangen, weil immer nur einer rein darf, wenn einer rauskommt", erzählt der Mittelfeldspieler vom Alltag in Corona-Italien.Eigentlich wollte Gucher die Liga-Pause nutzen, um nach Hause zu fahren: "Das wurde mir untersagt, weil ich dann nicht mehr einreisen könnte, wenn die Liga wieder beginnt. Mittlerweile darf man die Gemeinde nicht verlassen, außer zum Arztbesuch oder aus Arbeitsgründen."