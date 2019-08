ÖFB-Legionär zieht in die Champions League ein

Emir Dilaver (r.) im Zweikampf mit Rosenborgs Samuel Adegbenro. Bild: Kein Anbieter/picturedesk.com

Am Mittwoch kämpft der LASK um den Einzug in die Gruppenphase der Champions League. Dinamo Zagreb hat das Kunststück bereits geschafft – mit ÖFB-Kicker Emir Dilaver.