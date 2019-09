ÖFB-Rivale Polen kassiert Quali-Pleite in Slowenien

Robert Lewandowski war beim 0:2 in Slowenien wirkungslos

Vor dem direkten Duell gegen Polen (Montag, 20.45 Uhr) erhielt Österreichs Fußball-Nationalteam wichtige Schützenhilfe. Slowenien schoss Lewandowski und Co. mit 2:0 ab.

In Ljubljana kamen die hoch favorisierten Polen nie richtig ins Spiel. Struna (35.) und Sporar (65.) schossen die Slowenen zum 2:0-Sieg.Damit ist in der Qualifikationsgruppe G plötzlich wieder alles offen. Polen hält bei zwölf Zählern aus fünf Spielen, Österreich liegt nur drei Punkte dahinter, dicht gefolgt von Slowenien und Israel, die je acht Zähler auf dem Konto haben.In der Gruppe E feierte Kroatien einen nie gefährdeten 4:0-Erfolg über die Slowakei. Vlasic (45.), Perisic (46.), Petkovic (72.) und Lovren (89.) trafen für den Vize-Weltmeister. Im Parallelspiel feierte Wales dank Superstar Bale einen 2:1-Erfolg gegen Aserbaidschan. Nach der Führung durch ein Pashayaev-Eigentor (26.) glichen die Gäste in der 58. Minute durch Madetow aus, ehe der Real-Star das 2:1 erzielte (84.).Keine Mühe hatte Belgien beim Fußball-Zwerg San Marino, feierte einen 4:0-Erfolg. Batshuayi (43./Elfer, 92.), Mertens (57.) und Chadli (63.) trafen für die "Roten Teufel". Russland schlug Schottland mit 2:1. Zypern und Kasachstan trennten sich 1:1.(wem)