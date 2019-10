ÖFB-Rückschlag! Alaba fällt für Israel-Match aus

David Alaba kann das EM-Quali-Heimspiel gegen Israel am Donnerstag nicht bestreiten. Seine Verletzung verhindert einen Einsatz.

Bis zuletzt wurde ein Geheimnis aus dem möglichen Einsatz von David Alaba gemacht. Wenige Stunden vor dem Match herrscht Gewissheit: Der Bayern-Star kann gegen Israel nicht spielen.Wenn das ÖFB-Team die Truppe von Andreas Herzog empfängt, ist der 27-Jährige zwar im Happelstadion, kann seine Kollegen aber nur als Fan unterstützen.Das gab der Verband bekannt.Alaba hatte sich beim 7:2-Triumph seiner Bayern in der Champions League an der Rippe verletzt – Haarriss! Ob Alaba am Sonntag in Laibach gegen Slowenien spielen kann, ist noch offen.