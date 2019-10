ÖFB verschenkt ab 18 Uhr Tickets für Isreal-Partie

Österreichs Heimspiel in der EM-Qualifikation gegen Andi Herzogs Israelis ist ein echter Ladenhüter. Um das Ernst-Happel-Stadion zumindest halb voll zu bekommen, verschenkt der ÖFB jetzt Tickets.

Gerade einmal 22.000 der 48.500 Tickets gingen im Vorverkauf für den Schlager der Qualifikationsgruppe G samt Rückkehr des ÖFB-Rekordspielers Andi Herzog (Donnerstag, 20.45 U(hr) weg. Dabei hatte sich der Verband ein volles Haus gewünscht.Um zumindest das große Happel-Oval noch halb voll zu bekommen, verschenkt der ÖFB in Zusammenarbeit mit Match-Sponsor tipp3 noch 3.333 Tickets.Und so kommt ihr zu den Gratis-Tickets:Ab 18 Uhr liegen die Tickets an den Kassen 11 und 12 im Sektor E des Happel-Stadions auf. Motto: "First Come, First Serve". Pro Person können maximal vier Tickets abgeholt werden."Als stolzer Partner von Franco Foda und dem Nationalteam haben wir uns diese einmalige Aktion einfallen lassen, um unsere Mannschaft im Spiel gegen Israel tatkräftig zu unterstützen. Ich bin überzeugt, dass das Nationalteam wie in den letzten Spielen eine mitreißende Leistung zeigen wird. Dieses so wichtige Match sollte sich kein rot-weiß-roter Fußballfan entgehen lassen", erklärte tipp3-Geschäftsführer Philip Newald.