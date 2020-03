"Geruchssinn ist weg": So geht es Pocher mit Corona

Nicht nur Amira wurde positiv auf Covid19 getestet, sondern auch ihr Ehemann Oliver Pocher. In einem Video verraten die beiden, wie es ihnen geht.

Seit einigen Tagen sindund Oliver Pocher in Quarantäne. Beide sind an demgefährlichen Coronaviruserkrankt. "Mittlerweile hat man so diese grippeähnlichen Symptome, es geht einem jetzt nicht besonders gut, aber es ist aushaltbar, sagen wir mal so", erklärt er in einem Insta-Live-Video.Außerdem kann er nichts mehr riechen, obwohl "Nase, Rachen alles frei" ist, stellt der 42-Jährige fest. "Ja, bei mir ist jetzt mittlerweile so: Mein Geruchssinn ist komplett weg." Doch der deutsche Komiker nimmt es mit Humor: "Es ist einfach ein Nebeneffekt des Virus', dass man nichts mehr riecht, nichts mehr schmeckt, was absolut dafür spricht, dass ich ab sofort koche."Doch nicht nur via Instagram informieren Oliver und Amira ihre Fans über ihren aktuellen Gesundheitszustand. Ab 20.15 Uhr sprechen sie auch in der neuenüber ihren Umgang mit dem Virus.