Olympia-Bronzener Perner mit 52 Jahren gestorben

Wolfgang Perner ist tot. Der Ex-Biathlet wurde nur 52 Jahre alt. Er gewann eine Olympia-Medaille, war aber auch in die Turiner Dopingaffäre verstrickt.

Trauer um Wolfgang Perner. Der Ramsauer starb am Dienstag im Alter von 52 Jahren nach langer Krankheit. Das wurde am Donnerstag bekannt.Perner hinterlässt eine Frau und zwei Kinder. Er lebte zuletzt als Gastronom in Untertauern, Salzburg.Zu seiner aktiven Zeit war Perner ein erfolgreicher Biathlet. Sein Abschied erfolgte aber unrühmlich. Er wurde 2006 im Zuge des großen Dopingskandals rund um die Olympischen Spiele in Turin vom ÖSV ausgeschlossen. Er beendete anschließend seine Karriere. Ihm wurde Blutdoping vorgeworfen.Diese Episode trübt seine erfolgreiche Laufbahn. 2002 hatte Perner in Salt Lake City über 10 Kilometer Sprint Bronze und somit die erste österreichische Biathlon-Medaille bei Olympischen Spielen erobert.