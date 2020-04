Olympia-Verschiebung kostet hunderte Millionen

Die Verschiebung der Olympischen Sommerspiele in Tokio von 2020 auf 2021 wird zu einem finanziellen Monster-Projekt. Die Verlegung um ein Jahr wird dem IOC mehrere hundert Millionen Euro kosten.

Eine genaue Zahl kann IOC-Präsident Thomas Bach noch nicht nennen, in einem Brief warnt der Deutsche aber vor einem finanziellen Debakel."Es ist eine weitere beispiellose Herausforderung. Dies ist eine Premiere in unserer langen olympischen Geschichte und eine immense Aufgabe für das IOC, unsere japanischen Partner und Freunde sowie alle Mitglieder unserer olympischen Gemeinschaft", schreibt Bach.Der Deutsche appelliert an die Gemeinschaft: "Es erfordert all unsere Solidarität, Kreativität, Entschlossenheit und Flexibilität. Wir müssen alle Opfer bringen und Kompromisse eingehenJapans Premierminister Shinzo Abe betont hingegen, dass eine Durchführung 2020 nicht funktioniert hätte: "Wir haben gesagt, dass die Olympischen und Paralympischen Spiele in einer Form durchgeführt werden müssen, dass alle Athleten und Zuschauer bei einer Teilnahme sicher sind. Es wäre unmöglich, die Spiele in dieser Form abzuhalten