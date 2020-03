ORF startet neues Format mit den Ski-Experten

Der ORF startet ein neues, wöchentliches TV-Format. Die Ski-Experten, Armin Assinger, Hans Knauß und Co., sollen Österreich fit halten.

Am Sonntag kommt es im ORF zum Debüt eines neuen Formats. Um 17:25 Uhr wird die erste Folge von "Fit bleiben mit den Stars" ausgestrahlt.Die Ski-Experten waren zuletzt zur Untätigkeit gezwungen. Die Weltcupsaison der Alpinen und Springer wurde jeweils vorzeitig beendet, um das Coronavirus nicht weiter zu verbreiten. Die Lungenkrankheit Covid-19 lähmt derzeit den Sport, sorgt für Absagen und Saison-Unterbrechungen.Dem ORF fehlen deshalb Inhalte für Sendeblöcke. Den Sport-Fans fehlen die gewohnten Gesichter ihrer Experten. Die Konsequenz des Rundfunks: Armin Assinger, Marlies und Benni Raich, Hans Knauß, Nikole Hosp und Andi Goldberger schickten Videos für die erste Sendung.Sie sollen die Sport-Fans in Österreich unterhalten und gleichzeitig in Zeiten der Quarantäne fit halten.Die Zuseher sind dazu aufgerufen, eigene Videos einzusenden. Besonders kreative werden dann auch im Fernsehen gezeigt.