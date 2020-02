Österreich kommt dem Fixplatz für die CL näher

Der Europacup-Abend hätte für Österreichs Vertreter Red Bull Salzburg und LASK besser verlaufen können. Trotzdem machten die rot-weiß-roten Klubs einen Schritt Richtung CL-Fixplatz.

Die Bullen haben mit der 1:4-Pleite in Frankfurt zwar kräftig ausgelassen, dafür hat sich der LASK mit dem 1:1-Remis in Alkmaar in eine gute Ausgangsposition gebracht. Und nebenbei für Österreich gepunktet.Möglicherweise wichtige Punkte im Kampf um den Champions-League-Fixplatz. Da spitzt sich das Duell um Platz elf mit der Türkei weiter zu.Aktuell liegt Österreich auf Rang zwölf, hätte also 2021 wie in der kommenden Saison keinen Fix-Starter in der "Königsklasse". Auf Platz elf, der das CL-Ticket bringt, fehlen nach dem LASK-Remis 0,475 Punkte.Dem letzten türkischen Vertreter, Erdogan-Klub Basaksehir, droht jedenfalls das Sechzehntelfinal-Aus. Das Hinspiel bei Sporting Lissabon wurde mit 1:3 verloren.Österreichs Europacup-Duo muss noch einen Sieg und ein Unentschieden oder drei Remis einfahren, um die Türkei zu überflügeln. Also könnte bereits kommenden Donnerstag der zurückgeholte Champions-League-Fixplatz sicher sein. Wenn Basaksehir nicht die Sensation gelingt.