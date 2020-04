Österreich-Rundfahrt wegen Corona abgesagt

Aufgrund der Corona-Pandemie ist nun auch die Österreich-Radrundfahrt abgesagt worden. Die 72. Auflage soll 2021 über die Bühne gehen.

Die Absage des wichtigsten österreichischen Radrennens gab der österreichische Radsportverband nach einer Videokonferenz am Freitag bekannt. Die Rundfahrt hätte vom 27. Juni bis 3. Juli gefahren werden sollen.Als Grund für die Absage wurde das bis 31. August geltende Veranstaltungsverbot sowie die Ungewissheit für die Wochen und Monate danach genannt. Außerdem hätten die strengen Reisebestimmungen für den Tross mit rund 1.000 Personen die Tour unmöglich gemacht."Der Radsport hat in der Corona-Krise seit Wochen mit klaren und verantwortungsbewussten Entscheidungen so etwas wie eine Vorbildrolle. Wir werden diese Verantwortung weiterhin sehr ernst nehmen und vor allem keinerlei Risiken eingehen", erklärte Verbands-Präsident Harald J. Mayer.Wie es nun weitergeht, soll die am Freitag eingerichtete Arbeitsgruppe "Re-Start Cycling Austria" mit den Landesverbänden und Expertengruppen festlegen.