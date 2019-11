Österreicherinnen nach drittem Sieg auf EM-Kurs

Österreichs Frauen-Nationalteam ist weiter auf Kurs Richtung EM-Endrunde 2021 in England. Die Österreicherinnen feierten einen nie gefährdeten 3:0-Auswärtssieg in Nordmazedonien.

Nicole Billa hatte die offensivstarken Österreicherinnen in der 36. Minute vom Elfmeterpunkt mit 1:0 in Führung gebracht, war zuvor von Maja Angelovska gefoult worden.Noch vor dem Seitenwechsel hatte Sarah Zadrazil die Österreicherinnen verdient mit 2:0 in Front gebracht, nach Zuspiel von Lisa Makas aus dem Rücken der Abwehr eingenetzt (45+2.). Barbara Dunst fixierte mit einem abgefälschten Schuss den 3:0-Endstand (78.).Angelovska klärte einen Kopfball von Julia Hickelsberger in der 81. Minute von der Torlinie, verhinderte einen noch höheren rot-weiß-roten Erfolg.Damit gewann das Team von Coach Dominik Thalhammer auch das dritte Qualifikationsspiel, baute die Tabellenführung in der Gruppe G weiter aus. Mit einem Spiel mehr hat Serbien einen drei Punkte Rückstand. Die favorisierten Französinnen haben erst ein Spiel ausgetragen. Am Dienstag wartet auf die Österreicherinnen mit dem Heimspiel gegen den Gruppenletzten Kasachstan der nächste Pflichtsieg.Die neun Gruppensieger sowie die drei besten Gruppen-Zweiten sind fix für die EM-Endrunde in England qualifiziert, die restlichen sechs Gruppen-Zweiten spielen sich drei Play-off-Tickets aus.