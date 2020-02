Österreichs NHL-Star Vanek beendet die Karriere

Thomas Vanek stellt den Eishockey-Schläger ins Eck. Der 36-Jährige beendet seine sportliche Karriere. Er erklärt seine Gründe und kann auf eine starke Bilanz zurückblicken.

Fest steht: Vanek zählte in der US-Eliteliga NHL zu den ganz großen Torjägern. In 14 Saisonen absolvierte er 1.098 Spiele und verbuchte dabei 825 Scorerpunkte (394 Tore, 21 im Play-off, sowie 431 Assists, 15 im Play-off).Doch nun ist seine NHL-Karriere vorbei. Am Montag ging die Trade-Deadline des zuletzt vertragslosen 36-Jährigen zu Ende, offenbar gab es für ihn keine passenden Angebote.Im Radio stellte er klar: "Wenn ich heute nicht irgendwo unterkomme, dann war's das für mich. Das ist okay für mich." Vanek stellt klar: "Ich bin glücklich mit dem, was ich erreicht habe." Er habe viel Spaß mit seinen Kindern zu Hause. "Deshalb werde ich nicht weiter trainieren und versuchen, nächstes Jahr zurückzukommen."Für die Zukunft hat er dennoch große Pläne: "Ich möchte wieder zurück ins Spiel kommen und schließlich ein General Manager werden. Dadurch, dass ich für so viele verschiedene Teams in den letzten sechs, sieben Jahren meiner Karriere gespielt habe, habe ich viel gelernt."Mit Michael Grabner und Michael Raffl spielen zwei weitere Österreicher in der NHL. Mit Marco Rossi steht ein Mega-Talent in den Startlöchern. Für welchen Klub er einmal am Eis stehen wird, und ob er eine ähnlich lange und erfolgreiche Karriere wie Vanek startet, bleibt abzuwarten.