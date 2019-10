Österreichs U21 kassiert in England 1:5-Klatsche

Nach drei Siegen in Serie musste sich das ÖFB-U21-Team in der EM-Quali in England mit 1:5 geschlagen geben – die Tabellenführung ist weg.

Böse Pleite für Österreichs U21-Nationalteam! Die Elf von Trainer Werner Gregoritsch kassierte in der EM-Quali auswärts vor 12.000 Fans eine 1:5-Abfuhr gegen England.Der ÖFB-Nachwuchs, der nach drei Spieltagen die Tabelle anführte, rutschte hinter die "Three Lions" auf Rang zwei zurück. Nur der Gruppensieger und der beste Zweite der neun Gruppen fährt fix zur Endrunde 2021 in Ungarn und Slowenien. Die restlichen acht Zweiten ermitteln in einem Play-off die letzten vier Startplätze.Österreich erwischte in Milton Keynes einen rabenschwarzen Tag – vor allem in der ersten Halbzeit. 0:4 stand es nach 45 Minuten, 1:5 nach 90.Callum Hudson-Odoi (12., 45.) und Edward Nketiah (28., 39., 79.) trafen für die Hausherren, Christoph Baumgartner (65.) erzielte den rot-weiß-roten Ehrentreffer. Marco Friedl scheiterte mit einem Freistoß an der Latte, Goalie Fabian Ehmann hielt einen Elfer.Für Österreich geht die Quali am 15. November in Ried mit einem Heimspiel gegen den Kosovo weiter.Milton Keynes, Stadium MK, 11.772 ZuschauerHudson-Odoi (12., 45.), Nketiah (28., 39., 79.); Baumgartner (65.)Ehmann; Malicsek, Danso, Maresic, Friedl; Lovric (80. Halper), Demaku (69. Müller); Arase (54. Grüll), Baumgartner, Meister (80. Lema); Raguz (69. Schmidt)