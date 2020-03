Ostliga-Profi greift seinen Masseur mit Kopfstoß an

Ein Ostliga-Profi aus Wien attackierte seinen eigenen Masseur –und spielte dann 90 Minuten, auch wenn drei Polizisten wegen ihm angerückt waren.

Das gab's so wohl auch noch nie! Im Vorfeld der Regionalliga-Ost-Partie zwischen Mauerwerk und Stripfing krachte es in der Kabine, Mauerwerk-Flügel Formose Mendy verpasste seinem eigenen Masseur einen Kopfstoß – mit derartiger Wucht, dass eine Platzwunde das Resultat war.Es wurde aber noch verrückter: Trotz seiner Attacke spielte Mendy nach seiner Attacke beim 2:0-Sieg noch die vollen 90 Minuten durch, mit Schlusspfiff erwarteten ihn aber bereits drei Polizisten.Mauerwerk-Trainer Stefan Rieger will vom Vorfall vor der Partie nichts mitbekommen haben. "Ich saß schon auf der Trainerbank", behauptet er. "Im Anschluss versöhnten sich beide. Denn nach so einem starken Auftakt dürfen wir uns nicht das gute Klima im Team zerstören."Dass der Ostligist aktuell nur 13 Spieler im Kader aufweist und daher auf jede einzelne Kraft angewiesen ist, sei hier der Vollständigkeit auch noch erwähnt...