ÖSV-Ass weiß nicht, dass ihr Trainer den Lauf setzt

Gute Stimmung bei den ÖSV-Damen nach dem Slalom in Kranjska Gora. Katharina Truppe sorgte mit Rang drei für einen Stockerlplatz. Die Aussage einer Kollegin sorgt für Verwunderung.

Chiara Mair trat nach Platz sechs zum ORF-Interview an. Da wurde sie darüber befragt, ob die Tatsache, dass ÖSV-Coach Roland Plattner den Lauf gesetzt hat, ein Vorteil für die rot-weiß-roten Damen gewesen sei. Ihre Antwort: "Dass unser Trainer gesetzt hat, habe ich gar nicht gewusst - aber scheinbar hat es geholfen."Ihre Kollegin Katharina Truppe freute sich über ihren Stockerlplatz: "Dass es so aufgeht ist einfach nur geil." Nachsatz: "Ich weiß es gar nicht so recht, warum es im Slalom so gut geht und im Riesentorlauf nicht."Platz drei verdankt sie auch der Schwedin Anna Swenn-Larsson, die auf ihren ersten Weltcup-Sieg zucarvte und kurz vor dem Ziel zu Sturz kam. "Eigentlich war das Hakerl schon gemacht - weil die Anna wirklich stark gefahren ist und schon weit herunten war", weiß Truppe.Platz eins ging einmal mehr an Petra Vlhova. Die Slowakin löst damit Mikaela Shiffrin an der Spitze des Slalom-Weltcups ab. Die US-Athletin pausiert nach dem überraschenden Tod ihres Vaters auf unbestimmte Zeit. Weiter geht es für die Ski-Damen mit dem Speed-Wochenende in Crans Montana.