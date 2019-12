ÖSV begnadigt Skispringerin nach Kritik

ÖSV-Skispringerin Daniela Iraschko-Stolz sorgte mit ihrem ORF-Interview für Aufregung. Die Tirolerin redete sich im TV den Frust über den verpatzten Weltcup-Auftakt von der Seele. Der ÖSV drohte mit Konsequenzen, weil die 36-Jährige lieber mit ihrem Wunschtrainer arbeiten wollte, als zum Bewerb nach Klingenthal zu reisen.

"Es tut mir leid, dass ich oft jene Menschen mit überhasteten Aussagen verletze, die nur das Beste wollen. Ich werde die Konsequenzen tragen und daraus lernen", entschuldigte sich die Silbermedaillengewinnerin von Sotschi 2014 via Facebook.Nun die nächste Wende: Iraschko-Stolz tritt nun doch in Klingenthal an, in einer ÖSV-Aussendung heißt es nur, dass interne Konsequenzen vollzogen wurden.ÖSV-Kader Damen für Klingenthal: Lisa Eder, Chiara Hölzl, Daniela Iraschko-Stolz, Marita Kramer, Eva Pinkelnig, Jacqueline SeifriedsbergerÖSV-Kader Herren für Klingenthal: Philipp Aschenwald, Michael Hayböck, Daniel Huber, Jan Hörl, Stefan Kraft, Gregor Schlierenzauer