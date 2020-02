ÖSV-Boss Schröcksnadel gibt seinen Athleten Gas

Der Präsident ist nicht zufrieden! Nach durchwachsenen Auftritten von Österreichs Ski-Assen findet Peter Schröcksnadel deutliche Worte.

Für die rot-weiß-roten Athleten gibt es im Weltcup derzeit wenig zu feiern. Die Herren kassierten beim Heim-Event in Saalbach eine klare Abfuhr, auch die Damen konnten in Kranjska Gora nicht glänzen. Nach Platz elf von Katharina Liensberger im Riesentorlauf ist Schröcksnadel nicht gerade happy.Grund dafür ist, dass Österreich erstmals seit 1995 eine Saison ohne Kristallkugel droht. "Mich ärgert, dass wir viele der letzten Rennen so richtig versemmelt haben", meint der ÖSV-Boss in der "Krone".Thema Nummer eins bleibt für ihn der Nationencup, den der 78-Jährige noch nicht aufgibt. "Wir können ihn immer noch gewinnen. Obwohl mit Marcel Hirscher der Superstar zurücktrat. Und obwohl wir bei Damen und Herren zusammen 15 Verletzte haben. Aber wir flüchten sicher nicht in Ausreden. Wir kämpfen weiter."