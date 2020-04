ÖSV-Coach soll Holdener zum Slalom-Sieg führen

Klaus Mayrhofer verlässt den österreichischen Skiverband. Der 47-Jährige betreut nun den Schweizer Ski-Star Wendy Holdener. Unter dem Österreicher soll der erste Slalom-Sieg folgen.

Mayrhofer folgt damit auf Werner Zurbuchen, der sich zukünftig um den C-Kader im Schweizer Skiverband kümmert. "Wir haben verschiedene Optionen geprüft und uns mit Swiss Ski für ihn entschieden Klaus ist ein super Typ. Ich habe ein sehr gutes Bauchgefühl", erklärte die 26-jährige Schweizerin imMit der österreichischen Unterstützung will Holdener endlich den ersten Slalom-Sieg einfahren. Ihre drei Weltcup-Erfolge feierte die Schweizerin in einem City-Event und zwei Kombinationen."Ich kenne Wendy schon lange. Sie ist sehr ehrgeizig und zielstrebig. Es gefällt mir mit Leuten zu arbeiten, die bereit sind, den harten Weg zu gehen", lobte der Österreicher seinen neuen Schützling. "Ich bin überzeugt, dass sie auch den ersehnten ersten Slalom-Sieg holen kann."Der 47-Jährige coachte in den letzten drei Saisonen die Riesentorlauf-Damen, war auch für die Kombinations-Gruppe verantwortlich. Zwischen 2012 und 2017 hatte Mayrhofer die Tschechin Sarka Strachova an die Weltspitze geführt.