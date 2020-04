ÖSV-Star Feller lässt Fans seinen Corona-Song hören

Premiere im Netz! Hobby-Musiker Manuel Feller war in der Corona-Zwangspause kreativ und veröffentlicht nun einen speziellen Song.

"Stay At Home" heißt der Ohrwurm, bei dem Feller mit Reggae-Star Anthony B. kollaborierte. "Anfangs hatte ich ein schlechtes Gewissen, weil viele Künstler auf so eine Chance vergeblich warten und ich diese Möglichkeit bekomme", meint der ÖSV-Techniker. Doch den Abstecher ins Musikgeschäft bereut er nicht: "Schlussendlich wäre es fast respektlos gewesen, das abzulehnen", ist er überzeugt.Feller ist bekennender Reggae-Fan - sorgte vergangenen Winter damit aber nicht nur für Begeisterung, als er musikalisch gegen seine Kritiker anrappte. Auch sein aktuelles Video will er mit einem Augenzwinkern versehen wissen: "Meine Stimme ist grottenschlecht", meint er. "Auf Dancehall-Beats zu rappen ist einfach, aber für Reggae braucht man viel mehr Gefühl und Gesangstalent. Ich hoffe, es kriegt niemand einen Ohrenschaden. Aber es ist sehr lustig geworden."