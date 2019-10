ÖSV verbietet Liensberger den Start im Sölden-RTL

Katharina Liensberger Bild: GEPA-pictures.com

Der Materialstreit rund um Ski-Hoffnung Katharina Liensberger geht in die nächste Runde. Die Vorarlbergerin kann nun doch nicht beim Weltcup-Auftakt am Samstag in Sölden starten.