Ouch! Goalie faustet statt Ball die Bälle des Gegners

Schmerzhafte Szene aus der zweiten deutschen Bundesliga. Ex-DFB-Teamkeeper Ron-Robert Zieler wird für einen Schlag in die Weichteile des Gegners ausgeschlossen.

Das tut beim Zusehen weh! Der ehemalige deutsche Teamkeeper Ron-Robert Zieler ließ sich in der dramatischen Zweitliga-Partie Karlsruhe gegen Hannover nach dem 3:3 zu einem dummen Foul hinreißen.Er hatte sich mit Daniel Gordon ein Privatduell geliefert: Erst traf der Karlsruher in Minute 76 zum zwischenzeitlichen 2:2. Eine Viertelstunde später folgte gingen die Gäste durch Hendrik Weydandt spät in Führung (93.). Dann glich Gordon, wer sonst, in der 95. Spielminute aus. Der Mann ist übrigens von Beruf Innenverteidiger.Zieler, der nach Gorgons 2:2 schon Gelb gesehen hatte, drehte durch. Direkt nach dem Last-Minute-Ausgleich holte der 30-Jährige aus, zog durch, verfehlte den Ball, traf dafür die "Bälle" des jubelnden Gegners.Was eigentlich als klare Tätlichkeit zu ahnden gewesen wäre, führte immerhin zu Gelb-Rot und damit auch zu einer Sperre von einem Spiel.