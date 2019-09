Papa Haaland träumt schon von United

17 Tore in nur neun Pflichtspielen, ein Dreierpack beim Debüt in der Champions League, dazu das schnellste "Königsklassen"-Tor der laufenden Saison nach 102 Sekunden. Erling Haaland hat sich mit einem Schlag auf der größten europäischen Fußballbühne ins Rampenlicht gespielt.

Das weckte bereits erste Begehrlichkeiten am norwegischen "Biest". 15 Premier-League-Klubs, darunter beide Vereine aus Manchester, Chelsea oder Liverpool schickten Scouts in die Mozartstadt.



Auch United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer schwärmt vom 19-jährigen Torwunder: "Es ist herrlich ihn spielen zu sehen. Jeder in Norwegen ist begeistert und froh über seine Entwicklung."



Die Red Devils sind seit Jahren auf der Suche nach einem Top-Stürmer, wird das nun Haaland? Auch sein Vater äußert sich zu den Gerüchten: "Klar ist die Premier League sehr attraktiv für ihn."



Haaland im Old Trafford? "Das wäre schön", meint der Papa. Der Spieler selbst möchte sich auf Salzburg konzentrieren und könnte sich durchaus vorstellen noch zwei Jahre bei den Bullen zu kicken.



Die Liga-Konkurrenz würde wohl einen vorzeitigen Abgang begrüßen.