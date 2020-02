Papa Ortlieb als Vorbild? "Nein, das war Bode Miller"

Nina Ortlieb feierte in La Thuile ihren ersten Weltcupsieg. Beim Siegerinterview gab sie zu, dass sie sich ihren schnellen Schwung nicht vom berühmten Papa abgeschaut hat.

Sieg im Hundertstel-Krimi! Nina Ortlieb gewann den Super-G von La Thuile am Samstag mit nur 0,01 Sekunden Vorsprung vor Federica Brignone bei deren Heimrennen in Italien.Die 23-Jährige lachte zum ersten Mal bei einem Weltcuprennen vom obersten Stockerl. Erst vor einer Woche hatte sie in der Abfahrt von Crans-Montana ihren ersten Podestplatz errungen.Schräg: Ortlieb ist Schaltjahrspezialistin. Vor vier Jahren war sie am 29. Februar zum Junioren-Weltmeistertitel gerast. "Jetzt schließt sich der Kreis. Lustiger Zufall", strahlte die frisch gebackene Premierensiegerin im Zielraum.Im ORF-Interview wurde sie auch auf ihren berühmten Papa angesprochen. Patrick Ortlieb war Olympiasieger, Weltmeister, vierfacher Weltcupsieger. Das logische Vorbild der Tochter?"Nein. Ehrlich gesagt war das alles in einer Zeit, an die ich mich noch nicht erinnern kann", erstaunte die Innsbruckerin und gab zu: "Bode Miller war immer mein Vorbild!"