Papa Thiem arbeitet nicht mehr für Bresnik

Wolfgang Thiem, der Vater von Dominic Thiem, ist einer der gefragtesten Tennis-Trainer in Österreich. Seit 1997 arbeitete der 46-Jährige in der Akademie von Günter Bresnik – zuletzt als Cheftrainer.

Nun beendete er diese Tätigkeit nach 22 Jahren. Den Plan, eine eigene Tennis-Schule auf der Isovolta-Anlage im Bezirk Mödling zu gründen, verwarf er kurzfristig.Thiem wolle leiser treten, sich in Zukunft auf die Arbeit mit seinen Söhnen Dominic und Moritz konzentrieren, auch mit Sebastian Ofner trainiert er noch.Bresnik meint gegenüber "Heute" zur Trennung: "Ich werde in Zukunft wieder mehr Zeit in der Südstadt verbringen."