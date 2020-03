Paris SG gegen Dortmund steigt ohne Zuschauer

Das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen Paris St. Germain und Borussia Dortmund findet wegen der Gefahr durch das Coronavirus ohne Fans statt.

Das Champions-League-Rückspiel am Mittwochabend (21.00 Uhr) zwischen Paris St. Germain und Borussia Dortmund (Hinspiel 1:2) wird wegen der Gefahr durch das Coronavirus ohne Zuschauer gespielt werden. Das teilte die Pariser Polizeipräfektur am Montagvormittag mit.Auch in Rumänien finden ab sofort wegen des Ausbruchs des Coronavirus sämtliche wichtigen Fußballspiele ohne Zuschauer statt. Davon betroffen ist neben der Liga 1 auch das U21-EM-Qualifikationsspiel am 31. März gegen Dänemark, teilte der rumänische Verband (FRF) am Montag mit. Rumänien hatte bis Montagvormittag 15 bestätigte Covid-19-Fälle.