Pass gefälscht, aber keine Anklage gegen Ronaldinho

Fußball-Ikone Ronaldinho und sein Bruder Roberto Assis sind mit einem blauen Auge davongekommen. Nach der Einreise in Paraguay mit einem gefälschten Pass wird keine Anklage erhoben.

In der Nacht auf Donnerstag waren der 39-jährige ehemalige Weltfußballer und sein Bruder in der Nähe der paraguayischen Hauptstadt Asuncion in einem Hotelzimmer festgenommen worden.Die beiden Brüder waren mit gefälschten Pässen über den Flughafen Asuncion nach Paraguay eingereist. Ronaldinho soll laut des Reisedokuments paraguayischer Staatsbürger sein. Das fiel auf.Trotzdem erklärte der Staatsanwalt nach einer siebenstündigen Einvernahme, dass keine Anklage erhoben wird. Die Zeugenaussagen von Ronaldinho und seinem Bruder seien nützlich gewesen. Die beiden seien außerdem "betrogen" worden. Ronaldinho und sein Bruder sollen stattdessen für einen guten Zweck spenden.Dem ehemaligen Barcelona-Star und seinem Bruder waren 2018 ihre brasilianischen Pässe entzogen worden, nachdem sie eine Strafzahlung von 8,5 Millionen Dollar wegen schwerer Umweltschäden auf ihrem Grundstück nicht geleistet hatten. Sie hatten auf ihrem Grundstück eine Fischfalle errichtet.Ronaldinho war auf Einladung eines Casino-Besitzers nach Paraguay gereist, um sein Buch zu präsentieren.