Pause verlängert: Premier-League-Spiele in China?

Nach dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie ist in der englischen Premier League weiter nicht an Fußball zu denken. Die Zwangspause wurde verlängert.

Ursprünglich war bereits eine Unterbrechung bis 30. April beschlossen. In einer Video-Konferenz der 20 Premier-League-Klubs wurde der Spielbetrieb in Englands höchster Liga auf unbestimmte Zeit ausgesetzt."Die Saison 2019/20 wird erst fortgesetzt, wenn es sicher und angemessen ist", erklärte die Premier League die Entscheidung. Die italienische Serie A und die spanische LaLiga haben bereits ähnliche Maßnahmen ergriffen.Währenddessen macht ein skurriler Plan die Runde, wie die Premier League doch noch abgeschlossen werden kann. Laut "The Athletic" soll ein Klub den Konkurrenten vorgeschlagen haben, die Saison mit Spielen in China zu beenden. Das Land, in dem die weltweite Pandemie ihren Ausgang genommen hatte, befindet sich bereits wieder auf dem Weg der Normalität.Einem anderen Alternativplan zufolge sollte die Liga in ausgewählten Stadien in London und Birmingham fertiggespielt werden. Dafür wären Teams, Schiedsrichter und TV-Mitarbeiter in eigenen Hotels kaserniert worden.Diese Pläne sind vorerst beiseite geschoben.