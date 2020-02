Pep bleibt auch bei Sperre für CL: "Liebe diesen Klub"

Pep Guardiola spricht nach der von der UEFA ausgesprochenen Europacup-Sperre gegen Manchester City Klartext. Der Spanier will bei den "Citizens" bleiben.

Am Freitag hat das Urteil der UEFA-Finanzkommission in der Fußballwelt wie eine Bombe eingeschlagen. Manchester City, amtierender Titelträger in Englands Premier League, wird für zwei Jahre aus der Champions League verbannt, muss eine Strafe von 30 Millionen Euro zahlen. Der Grund dafür sind Verstöße gegen das Financial Fairplay.Damit blickt der Scheich-Klub einer ungewissen Zukunft entgegen. Nicht allerdings Coach Pep Guardiola. Der bekannte sich öffentlich zu den "Skyblues". "Egal, was passiert: Ich werde nächste Saison hier sein. Ich liebe diesen Klub. Das ist mein Verein", erklärte der 49-JährigeUnd weiter: "Wir sind optimistisch, dass am Ende die Wahrheit siegen wird und wir kommende Saison in der Champions League sein werden. Es ist noch nicht vorbei. Ich vertraue meinem Verein zu 100 Prozent. Sie haben mir die Gründe erklärt."Zeitgleich attackierte der Katalane ungewöhnlich scharf seinen Ex-Klub Barcelona. "Wenn sie glücklich darüber sind, dass wir suspendiert wurden, würde ich dem Barca-Präsidenten sagen, dass er lieber unsere Beschwerde abwarten soll. Sei nicht zu laut, Barcelona. Das ist mein Rat. Denn jeder ist in irgendwelche Dinge verwickelt."Derweil kommt ein ganz anderes Problem auf den Klub zu. Viele City-Stars haben in ihren Verträgen leistungsabhängige Bonuszahlungen, die sich nach dem Abschneiden in der "Königsklasse" richten, verankert. Diese sollen sogar im Milionenbereich liegen. Der Klub muss nun seine Stars entschädigen.