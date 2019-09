Pfiat di, Marcel! Hirschers magische Momente

Zwölf Jahre carvte Marcel Hirscher im Ski-Weltcup, zehn Jahre räumte er groß ab: Er gewann 67 Weltcuprennen (nur Stenmark und Vonn mehr), fuhr 135 Mal aufs Stockerl.

Wir blicken noch einmal mit den emotionalsten Videos auf die große Karriere des Salzburgers zurück.Das letzte Weltcuprennen gewann er heuer im Jänner beim Nightrace in Schladming. Der Salzburger holte acht Mal in Folge den Gesamtweltcup, dazu zwölf kleine Kristallkugeln.Er hält den Punkterekord in Slalom (960 Punkte/2013) und Riesenslalom (766/2016). In der Saison 2017/18 krallte er Kristall mit 81 Punkten im Schnitt.Zwischendurch blieb er 77 Rennen ohne Ausfall. In Garmisch lag er 2015 im Riesenslalom 3,28 Sekunden vor Felix Neureuther. In Alta Badia gewann er sechs Mal in Serie, in Adelboden insgesamt neun Mal.Bei Olympia und WM holte er 14 Medaillen – neun davon aus Gold. Seine beste Fahrt: zu Gold im Slalom bei der Heim-WM 2013 in Schladming. Sein Glücksmoment: der Drohnen-Absturz 2015 in Madonna.Die Krönung: Doppel-Gold bei Olympia 2018 in Pyeongchang(PiP)