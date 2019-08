Vor 9 ' Pflichtsieg! Mattersburg für Austria Schicksalsspiel

Nach dem total verkorksten Saisonstart mit drei Niederlagen in Folge steckt die Wiener Austria früh in der Krise. Klar ist: Gegen Mattersburg muss ein Sieg her, sonst wird es wirklich ungemütlich am Verteilerkreis.

Denn die Problemstellen der Veilchen in der laufenden Saison waren unübersehbar. Vor allem defensiv. Die ersatzgeschwächte Innenverteidigung offenbarte große Abstimmungsschwierigkeiten, machte haarsträubende Fehler. Die Neuzugänge Stephan Zwierschitz und Maudo Jarjue konnten nicht überzeugen. Es hagelte bei den drei Pleiten acht Gegentore.



Dazu ein Mittelfeld, das viel an Spielfreude schuldig geblieben ist. So starteten im Europacup gegen Apollon Limassol drei nominelle Defensivkräfte (Tarkan Serbest, James Jeggo, Thomas Ebner), fehltetrotz einer Steigerung im ersten Durchgang die Kreativität im Offensivspiel. Kapitän Alexander Grünwald ist der einzige Lichtblick, da die Stürmer (Bright Edomwonyi, Christoph Monschein) im neuen 4-4-2-System mit Raute wie Fremdkörper agieren.



Doch wie kommen die Veilchen nun aus der tiefen Krise heraus? Fakt ist jedenfalls: den Wienern steht die "Woche der Wahrheit" bevor. Am Sonntag (17 Uhr) geht es in der Bundesliga gegen Mattersburg. Am Donnerstag folgt das wichtige Auswärtsspiel auf Zypern. Gelingt da nicht die Wende, hat sich das erste Saisonziel – Europacup-Qualifikation – bereits erledigt.



Das weiß auch Vize-Kapitän Florian Klein. Der violette "Dauerläufer" rief das Auswärtsspiel im Burgenland als violettes "Spiel des Jahres" aus. "Mattersburg ist ein klarer Pflichtsieg. Sonst ist sowas von Feuer am Dach. Das wissen wir aber auch", so der Rechtsverteidiger.



Coach Christian Ilzer steckt in der ersten schweren Krise seiner sonst so erfolgreichen Trainerkarriere, versucht nun, Ruhe zu bewahren. "Es gilt jetzt, die Mannschaft aufzurichten. Vor allem aus der ersten Halbzeit gegen Apollon gibt es auch einige positive Dinge, die wir herausziehen und mit denen wir die Spieler aufbauen können", so der 41-jährige Steirer. (wem)