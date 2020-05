Pikante Beichte: "Mit 14 hatte ich was mit Nadal!"

Tennis-Star Kirsten Flipkens verrät in einer TV-Show private Details. Die Belgiern gibt zu, dass sie als Teenager ein Techtelmechtel mit Rafael Nadal hatte.

"Wir sind gleich alt und wuchsen zusammen auf" erzählt die Nummer 77 der Welt im belgischen Fernsehen."Hatten wir jemals etwas zusammen? Ja, das stimmt. Als ich vierzehn Jahre alt war, hatte ich was mit Rafael Nadal", schmunzelt die heute 34-Jährige.Mehr als "Hand in Hand spazieren und einen Kuss", gab es aber nicht, weil Nadal damals überhaupt nicht Englisch konnte. So blieb es nur bei einer Teenie-Romanze.Mit 19 lernte Nadal dann mit der Spanierin Maria Francisca Perello (31) seine große Liebe kennen. Im Oktober 2019 heirateten "Rafa" und "Xisca" auf der Heimatinsel Mallorca.