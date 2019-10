Pique verrät: Barca-Kicker wollten für Neymar sparen

Die Sensations-Rückkehr von Neymar zum FC Barcelona war im Sommer ganz nahe. Sogar die Kicker der Katalanen wollten mithelfen, wie nun Gerard Pique enthüllt.

Nach zwei Jahren wollte Neymar im Sommer Scheich-Klub Paris St.-Germain wieder verlassen, Barca bastelte an der Sensationsrückkehr des 27-jährigen Brasilianers. Doch daraus wurde nichts, obwohl sogar die Kicker mithelfen wollten.Denn die Barca-Spieler machten dem Klub das Angebot, vorerst weniger zu verdienen. "Was wir dem Präsidenten vorgeschlagen hatten, war, dass wir die Verträge ändern könnten. Wir wussten, dass es ein Problem mit dem Financial Fairplay gab", erklärte Pique dem Radiosender"Wir haben gesagt: Statt etwas im ersten Jahr zu verdienen, könnten wir das auch im zweiten, dritten oder vierten Jahr verdienen. Es ging nicht darum, dass wir weniger verdienen, sondern dass wir eine Formel finden, dass der Klub ,Ney' unter Vertrag nehmen hätte können", führte der 32-jährige Barca-Abwehrchef aus.Doch zu einer Rückkehr des "Verlorenen Sohnes" kam es nicht, Barca entschied sich gegen den Transfer. "Damals dachten sie, dass es eine gute Idee wäre, doch dann tauchten andere Probleme auf", so Pique weiter.Dass Neymar in Paris nicht sein Glück finden würde, war Pique klar: "Wir haben ihm gesagt: ,Du gehst in einen Goldenen Käfig.'" Der Brasilianer war im Sommer 2017 für die fixe Ausstiegsklausel von 222 Millionen Euro zum französischen Scheich-Klub gewechselt. "Im Fußball ist alles möglich. Die Tür ist offen", glaubt Pique weiterhin an eine Neymar-Rückkehr.