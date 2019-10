Politiker vor Gericht, weil er Rapid-Pärchen prügelte

Die Merkur Arena in Graz. In Stadionnähe kam es zur Tat.

Ein ehemaliger Politiker ging brutal auf zwei Rapid-Fans los. Am Mittwoch muss sich der Mann in Graz vor Gericht verantworten.

Die Anklage

Er war einst Bundesrat, Nationalrat und Landesbediensteter. Am Mittwoch erscheint der 40-Jährige als Privatperson vor dem Grazer Landesgericht. Er ist Angeklagter, wird der schweren Körperverletzung bezichtigt.Am 3. März ging der mutmaßliche Täter nach dem Bundesliga-Spiel Sturm Graz gegen den LASK auf ein Pärchen los.Laut Staatsanwaltschaft habe sich der 35-jährige Familienvater, eines der Opfer, in einem Lokal durch laute Äußerungen als Rapid-Fan zu erkennen gegeben.Der Ex-Politiker habe unter starkem Alkoholeinfluss gestanden und sich davon provoziert gefühlt.Der Rapidler sei vom Lokalbesitzer gebeten worden, zu gehen. Er sei der Anweisung gefolgt, vor dem Ausgang aber abgepasst und vom 40-Jährigen zu Boden gestoßen worden.Später sei die Lage an einem Bankomaten eskaliert. Der Ex-Politiker habe den Mann niedergerissen, ihm ins Gesicht geschlagen und auf ihn eingetreten. Die 38-Jährige Frau, in Begleitung des Opfers, habe helfen wollen und sei danach ebenfalls niedergerissen und getreten worden.Das männliche Opfer habe am Ende bewusstlos am Boden gelegen und beim Angriff einen Bruch des Oberkiefers erlitten.Kurz vor Mitternacht habe die Polizei den Angeklagtenin der Nähe der Grazer Merkur Arena festgenommen. Die Staatsanwaltschaft hält ihn trotz erheblicher Alkoholisierung für zurechnungsfähig. Es gilt die Unschuldsvermutung. Es soll noch im Laufe des Tages zu einem Urteil kommen.