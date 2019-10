Polizei jagt Teenies nach Höllenritt mit Gokart

Ein Zeuge filmte die riskante Aktion, die Polizei stellte das Gefährt mittlerweile sicher. Unklar ist nach wie vor, wer dahinter steckt.

Zwei junge Burschen sind am Dienstagmorgen in Newport (Wales) mit einem Gokart durch die City gedüst. Ein Video zeigt das Duo, wie es mit dem Rennmobil um einen Kreisverkehr saust und sich dann in den normalen Straßenverkehr einreiht. "Sie waren ungefähr 15 oder 16", sagt Zeuge Darran Ward, dem ein Video von der Aktion gelang. "Als sie vorbei fuhren, bedeckten sie instinktiv ihre Gesichter."Die Polizei von Newport fand die Aktion wenig amüsant und macht seither Jagd auf die Kart-Racer. "Die gute Nachricht ist, dass wir das Gokart bereits gefunden haben", sagt Sergeant Shane Draper. "Aber wir bitten um Hinweise, wer es benützt hat. Und wir ermutigen jeden, der ein solches Benehmen miterlebt, die Polizei zu verständigen." Nicht nur würden die Fahrer ihr eigenes Leben riskieren, "sie gefährden auch die Leben der anderen Verkehrsteilnehmer". Draper sei überrascht, dass niemand verletzt wurde.