i Ein Polizist aus einem Vorort von Perth hat eine Attacke gegen ein Neugeborenes gestanden. IMAGO/AAP Schwere Körperverletzung Polizist gesteht Angriff auf fünf Wochen altes Baby In Perth hat ein 30-jähriger Polizist den Angriff auf sein erst fünf Wochen altes Baby gestanden. Der Beamte wurde vom Dienst freigestellt. Von Newsdesk Heute 18.09.2026, 12:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Polizeibeamter aus Westaustralien ist nach dem Angriff auf sein erst fünf Wochen altes Baby vom Dienst freigestellt und festgenommen worden. Wie WAtoday berichtet, handelt es sich um den 30-jährigen Nickolas P.

P. erschien am Donnerstag vor dem Midland Magistrates Court. Dort bekannte er sich bereits bei der ersten Anhörung schuldig. Vorgeworfen wurde ihm schwere Körperverletzung.

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Der Vorfall ereignete sich am Samstag im östlichen Perth-Vorort Stratton. Vor Gericht wurde mitgeteilt, dass seit dem Vorfall Schutzauflagen für seine Ehefrau und das Kind gelten. P. lebe inzwischen bei seinen Eltern in South Yunderup.

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Zudem hieß es vor Gericht, der 30-Jährige nehme an einer Therapie teil.

Die Polizei von Westaustralien erklärte in einer Stellungnahme, P. sei am Sonntag von der Child Abuse Squad angeklagt worden, nachdem sein fünf Wochen altes Baby "vorsorglich" ins Perth Children’s Hospital gebracht worden war.

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Die Behörde bestätigte außerdem, dass P. als Polizist vom Dienst freigestellt wurde. Am 13. Oktober muss er erneut vor Gericht erscheinen. Dann soll das Strafmaß festgelegt werden. Vor der Verhandlung wurde ein Bericht zur Strafzumessung angeordnet.