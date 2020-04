Positiver Corona-Test! Sorge um Liverpool-Ikone

Liverpools legendärer Ex-Spieler und -Trainer Kenny Dalglish hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Der 69-Jährige erfuhr dies bei einem Routinetest in einem Krankenhaus.

Die Diagnose Covid-19 traf Kenny Dalglish wie aus heiterem Himmel. Der 69-Jährige suchte am Mittwoch ein Krankenhaus auf, um ein intravenöses Antibiotikum zu erhalten. Er wurde dabei routinemäßig auf das Coronavirus untersucht – und der Test fiel positiv aus, auch wenn er "keine Symptome aufzeigt", wie seine Familie verrät.Nichtsdestotrotz muss Dalglish jetzt im Krankenhaus bleiben. Er freue sich aber schon jetzt darauf, "bald wieder zuhause zu sein und möchte die Gelegenheit nutzen, dem großartigen Personal des NHS (Englands Nationaler Gesundheitsdienst, Anm.) zu danken, dessen Hingabe, Mut und Opferbereitschaft in dieser außergewöhnlichen Zeit im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit stehen sollten", teilt seine Familie in einer Aussendung mit.Als Spieler holte der Schotte Dalglish (102 Länderspiele) mit Liverpool sechs Meistertitel, drei Mal triumphierte der ehemalige Angreifer im Europapokal der Landesmeister, dem Vorläufer der Champions League. Von 1986 bis 1991 (größtenteils als Spielertrainer) und von Januar 2011 bis Juni 2012 diente er seinen "Reds" als Trainer.