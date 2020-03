Premier League plant 92 Spiele in zwei Monaten

Wie geht es in der Corona-Krise mit den Fußball-Ligen weiter? Englands Premier League überlegt, die restliche Spiele im Juni und Juli "durchzupeitschen".

Es wären wahre Festtage für alle Fußball-Fans, die jetzt inmitten der Coronavirus-Pandemie auf ihre liebste Nebenbeschäftigung verzichten müssen.Laut der Zeitung "Independent" könnte Englands Premier League die noch ausständigen 92 Spiele im Juni und Juli an neutralen und zentralisierten Schauplätzen nachgetragen. Ein kurios klingender Vorschlag, der aber auch bei der britischen Regierung gut ankommen soll – in ihren Augen ist Sport ein wesentlicher Bestandteil für die Rückkehr zur Normalität nach der Corona-Krise.Die Premier-League würde dann in den "EM-Modus" übergehen. Spiele würden jeden Tag auf dem Programm stehen, die Vereine würden sich in dieser Zeit durchgehend in einem Hotel oder einem Camp aufhalten – quasi wie bei einer Europameisterschaft. Eine Überlegung, die auch die deutsche Bundesliga laut Gerüchten ernsthaft in Betracht zieht...