Prinzessin Beatrice lässt Hochzeit 3. Mal platzen

Ihre Schwester und Cousins sind längst verheiratet, nur bei der britischen Prinzessin Beatrice will und will es nicht hinhaun. Termin 3 ist auch Geschichte.

Feier bei der Oma im Garten

Absage wegen Skandal ihres Papas

Corona: Queen verlässt London

Italienischer Bräutigam stammt aus Krisenregion

Hochzeit wieder abgesagt ...

... ohne Termin

Die arme Prinzessin Beatrice. Immer nur Zuschauerin, nie Braut: Ihrem Cousin Prinz William und Kate Middleton schaute die 31-Jährige beim heiraten zu, dann Prinz Harry und seiner Meghan. William ist sechs Jahre älter als sie, Harry vier. Doch dann trat. 2018 heiratete Beatrices kleinere Schwester Jack Brooksbank.Da gab Beatrice dann Gas. Mit ihrem italienischen Grafen und Immobilien-Unternehmer Edoardo Mapelli Mozzi wurde ein rauschendes Fest geplant. Erst die Hochzeit im St. James Palast, danach Gartenparty bei Oma Queen Elizabeth im Buckingham Palast.Aber Beatrice ist vom Pech verfolgt. Ihr Papa, Prinz Andrew, sorgte kurz vor dem Hochzeitstermin international für Schlagzeilen und für so einen Riesen-Skandal, dass ihn die Queen von allen öffentlichen Aufgaben ausschloss. Beatrice liebt ihren Papa, er soll sie zum Altar führen. Die Hochzeit wurde zweimal verschoben, damit Gras über den Skandal wachsen kann.Doch dann erkrankten die ersten Briten an Corona. Queen Elizabeth sagte alle Gartenpartys ab, zog sich nach Schloss Windsor zurück, Beatrice musste umplanen. Die Ersatz-Hochzeit hätte im kleinsten Rahmen stattfinden sollen.Aber Ehemann in spe Edoardo ist aus der Gegend von Mailand, wo Covid-19 besonders viele Todesopfer fordert. Und auch in Großbritannien erkrankten immer mehr Menschen, unter anderem auch ihr Onkel Prinz Charles., das Land stöhnt aber nach wie vor unter der Pandemie.Beatrice hat zur Zeit andere Probleme als sich um den Brautstrauß Gedanken zu machen. Eine Hochzeitsfeier, selbst eine kleine, ist zur Zeit nicht möglich. Und selbst wenn Beatrice wollte, mit einer Feier unter diesen Vorzeichen würde sie für einen Mörder-Shitstorm sorgen. Denn die Britischen Royals haben eine Vorbildwirkung. Tun sie einen faschen Schritt, rächt sich die Presse bitterböse.Doch Beatrice will sowieso auf bessere Zeiten warten, wie Freunde aus ihrem Umkreis den Medien verrieten.Ein neues Hochzeitsdatum steht nicht fest. Wahrscheinlich auch besser so, sonst müsste sie vielleicht nochmal absagen.