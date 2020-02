Rolex, Privajet, Louboutin!ÖFB-Star mit Protz-Anfall

Hannes Wolf sorgt mit einem Protz-Video für Aufregung. Der Leipzig-Legionär löscht den Clip rasch. Wohl nach Intervention des Klubs.

14 Bundesliga-Minuten in den Beinen, 14.000-Euro-Uhr ums Handgelenk. Hannes Wolf macht sich bei RB Leipzig unbeliebt. Der Grazer war im vergangenen Sommer von Salzburg zur deutschen Bundesliga-Filiale übersiedelt.Der Offensiv-Kicker nahm eine Verletzung von der U21-Europameisterschaft mit. Wolf kam bislang nicht über zwei Kurzeinsätze in der deutschen Bundesliga hinaus. Sportlich konnte er sich bei RB noch nicht in Szene setzen.Auf Instagram wollte er das mithilfe eines aufwendig produzierten Videos wettmachen. Im Stile von Topstars wie Cristiano Ronaldo oder Jadon Sancho stellte er sein üppiges Einkommen und seinen extravaganten Modegeschmack zur Schau.In Leipzig kommt das so gar nicht gut an. Der einminütige Clip wurde kurz nach seiner Veröffentlichung wieder aus dem Netz genommen. Der Klub schritt wohl ein.Das klingt einleuchtend. Schließlich sorgte jüngst im Trainingslager der extra eingeflogene Friseur einiger Leipziger für Unruhe im Team. Der Luxus-Auftritt des Ersatzspielers ist ebenfalls unerwünscht.Die "Bild" analysierte die Bewegtbilder und rechnete vor: Rolex im Wert von rund 14.000 Euro, Louboutin-Schuhe um 900 Euro, und Givenchy-T-Shirt um 300 Euro. Wolf ließ sich vor einem Privatjet am Flughafen Wien-Schwechat sowie im Luxus-Hotel Steigenberger Herrenhof ablichten.Ein klassisches Eigentor.